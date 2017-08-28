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В Новгородской области запускается пилотный проект по дистанционному обучению государственных и муниципальных служащих
Елена Пилосова
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Как сделать общение чиновников с людьми доступным для населения, чтобы обращаясь в органы власти они не уходили без ответа и получали максимально возможную помощь? Именно так можно обозначить основную тему специального совещания в Правительстве региона.
Как отметил ВРИО губернатора Андрей Никтин, в регионе сегодня действует множество различных проектов для улучшения качества жизни населения. Но смогут ли они стать успешными, если жители не понимают их?
Андрей Никитин пояснил, что письменные сухие ответы чиновников вызывают у людей только одно раздражение. А директор Центра современных технологий Российской академии народного хозяйства Лариса Катышева подчеркнула, что 60% покидающих страну россиян как одну из причин указывают черствость и хамство системы. Вывод – обратной связи с населением нет.
Научить служащих эффективным современным коммуникациям и призван совместный пилотный проект Общественной палаты России и Академии народного хозяйства при Президенте страны, который запускается в Новгородской области.
Проект подразумевает дистанционное обучение государственных и муниципальных служащих, во время которого они познакомятся с современными принципами работы с населением. Новгородская область – первый российский регион, где начинается его реализация. По итогам будет сформирована уже федеральная программа.
28.08.2017 18:27 











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