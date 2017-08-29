



Временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин побывал в Батецком районе Олеся Иванова



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Временно исполняющий обязанности губернатора побывал в Батецком районе. Андрей Никитин познакомился с работой местного ДЭПа и встретился с руководством предприятия. Сегодня это единственная организация, которая занимается в районе ремонтом и содержанием дорог. Кроме этого, Андрей Никитин осмотрел местный физкультурно-спортивный комплекс, где дети и взрослые занимаются дзюдо, волейболом и теннисом. Еще одной точкой рабочего визита стала парк-усадьба Дубцы - одна из наиболее ярких достопримечательностей Батецкого. В 18 веке на этом месте располагалась помещичья усадьба, до наших дней в первозданном виде сохранились лишь аллея и пруд. Правда, средств, чтобы облагородить территорию и почистить водоем, из областной казны не выделяется. Хоть это - объест культурного наследия регионального значения. Последние годы за ним следит лишь краевед Любовь Антонова.

Еще одним пунктом рабочего графика пребывания Андрея Никитина в поселке Батецкий стало общение с жителями.

В зале районной администрации нет свободных мест, на общение с местными жителями по программе чуть больше часа. Впрочем, этого времени вполне достаточно, чтобы понять, с какими проблемами сталкиваются в Батецком. Среди вопросов все больше предсказуемых. Традиционная тема – дороги. Первое сентября не за горами, а как детей возить по ямам да колдобинам, спрашивает директор школы из Нового Овсино.

Обещать починить все и сразу, - говорит Андрей Никитин, - не буду, но закрыть болевые точки на трассе Батецкий-Медведь постараемся. Еще один вопрос – обеспеченность лекарствами льготников, в частности речь идет о нехватке инсулина. Почему в городских аптеках его можно купить без проблем, а в районах с этим напряженка?

Среди традиционных вопросов еще несколько: когда в район придет газ, почему закрываются почтовые отделения и не показывают региональные телеканалы, тарифы на тепло и горячую воду и налогообложение для бизнеса. Среди нетрадиционных – состояние воинских захоронений. Только на территории Батецкого района таковых 26, плюс 22 памятных знака. Со времен установки, а это 60-80 годы, буквы стерлись и плиты пришли в негодность.

Без федеральной поддержки вряд ли стоит рассчитывать и на новые детские сады, сегодня в них нуждаются минимум 2 деревни в районе. К примеру, в Мойке, где есть и рабочие места, и хорошая зарплата, детей приходится водить в здание бывшего интерната. Постройка 70-х годов изначальная была рассчитана лишь на 20 ребятишек, сегодня в ней ютятся 42. Но даже не теснота и раскладушки смущают заведующую, а вечная мерзлота. Если летом приходится включать обогреватели, стоит ли удивляться, что зимой в саду замерзают унитазы.

Андрей Никитин предложил выход из ситуации на первое время - в ближайшее время сюда закупят инфракрасные обогреватели. Параллельно чиновники профильного департамента начнут искать недорогой типовой проект для строительства нового детского сада.



