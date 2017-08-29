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Журналистам федеральных СМИ показали ход строительства новгородского отрезка трассы М-11
Максим Петров
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Десант журналистов из Москвы прибыл в Новгородскую область утром. Планов было много, времени мало, поэтому из поезда - сразу в автобус. За день надо проехать больше двухсот километров от новгородского Чудово до тверского Бологого.
Первая остановка как раз в Новгородском районе, недалеко от деревни Мясной Бор. С 2014-ого года здесь ведется строительство моста через реку Волхов - 13 опор, 12 пролетов. Мост протяженностью в 740 метров станет самой длинной переправой скоростной трассы.
Еще один объект привлекший внимание журналистов – транспортная развязка на 524-ом километре новой трассы. Она позволяет, как съехать с автомагистрели, так и попасть на нее. Отсюда можно выехать на уже привычную для водителей трассу М-10 (Москва-Санкт-Петрбург) или и на новгородские региональные дороги. Развязка полностью готова, даже уложен асфальт, гарантия которого составляет 18 лет. Ну и соответственно, поскольку есть съезд на платную дорогу, уже ведется и строительство пункта по взиманию платы.
Увиденным журналисты остались довольны. Работы кипят, строители уверены, что идут в срок. Добавим, что сейчас построены и уже запущены на платной основе два участка М-11. Окончание шестого этапа строительства трассы запланировано на весну следующего года.

29.08.2017 18:39 











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