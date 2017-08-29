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Новгородскую область посетил заместитель председателя Правительства Дмитрий Рогозин
Елена Пилосова
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В Старой Руссе Дмитрий Рогозин познакомился с работой 123-го авиаремонтного завода, побывал на выставке новгородских предприятий оборонно-промышленного комплекса и провел совещание по их развитию.
Борт Дмитрия Рогозина приземлился на заводском аэродроме. У трапа его встречали врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин и управляющий директор 123-го АРЗ Андрей Сахаров. Здесь заместитель председателя правительства впервые, поэтому свое знакомство с работой предприятия он начал с посещения основных цехов.
Андрей Сахаров рассказал Дмитрию Рогозину о результатах работы за последние пять лет. Если в 2010 году только по Гособоронзаказу проводили капитальный ремонт 4 ИЛов, то в 2016 – уже 19. По объему выполняемого Гособоронзаказа сегодня 123 АРЗ – один из самых крупных предприятий области.
Чем занимаются другие новгородские предприятия оборонного комплекса Дмитрию Рогозину показали уже на специализированной выставке, где свою продукцию представили «Квант», «Старт», «Трансвит», «ОКБ-Планета», валдайский «Юпитер» и другие. Всего 14 компаний.
О проблемах и перспективах работы разговор шел уже предметно на совещании по развитию новгородских предприятий оборонного комплекса. Результатами Дмитрий Рогозин поделился уже после встречи, которая прошла за закрытыми дверями для прессы. В первую очередь вице-премьер отметил мощную традицию предприятий оборонного комплекса, существующую с советских времен. Но есть и ряд существенных недостатков.
Дмитрий Рогозин поручил создать в региональном правительстве так называемое министерство промышленности. Как только оно появится, сразу будет подписано соглашение с профильным министерством.
Дмитрий Рогозин отметил, что новгородские предприятия нуждаются в заказах, причем долговременных. Также им необходимы новые партнеры и для этого вице-премьер предложил расширять связи за счет сотрудничества с Роскосмосом и Росатомом, обещав посодействовать в этом, также как и в выходе на внешний рынок.


29.08.2017 18:46 











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