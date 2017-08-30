



В Великом Новгороде состоялся шестой Гражданский Форум



Фото Видео

В Великом Новгороде состоялся шестой Гражданский Форум. На этот раз обсуждали тему «Развитие волонтерства и благотворительной деятельности в регионе». Участие в Форуме приняли не только представители общественных организаций и НКО, но и органы исполнительной и законодательной власти, члены Общественной Палаты области, эксперты из Москвы, Петербурга и Перми. Одной из самых востребованных тем на Форуме стала дискуссия о государственной поддержке волонтёрства и делегирования этому движению новых полномочий.

По словам первого заместителя руководителя Департамента внутренней политики Новгородской области Игоря Неофитова, Новгородскую область уже можно назвать пилотной площадкой, где реализуются новые форматы деятельности НКО.

На Форуме отметили, что «добровольческий ресурс» в Новгородской области сложился довольно давно - сейчас в регионе действует более тысячи общественных организаций, многие из которых имеют 30-летний опыт работы.



