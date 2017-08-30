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Родители, руководители системы образования области и города приняли участие в Общероссийском родительском собрании
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Родители, руководители системы образования области и города приняли участие в Общероссийском родительском собрании, которое прошло в формате видеоконференции. Прямая трансляция велась на сайте Минобрнауки. Открыла встречу министр образования Ольга Васильева. Она поздравила родителей и ребят с наступающим Днем знаний и отметила, что с каждым годом учеников в России становится больше.
Также, обращаясь к участникам родительского собрания, Ольга Васильева подчеркнула необходимость возвращения к единому образовательному пространству на всей территории страны: чтобы учащиеся, переходя из школы в школу или переезжая в другой регион, не испытывали трудностей. Общероссийское родительское собрание проходит уже в четвертый раз. По словам руководителя областного департамента образования Александра Ширина, традиционно больше всего вопросов поступает от родителей первоклассников и выпускников. Для малышей – это нелегкий период перехода из детского сада в школу, для старших школьников – перспектива поступления в ВУЗы. Еще один важный вопрос - изменения, которые произойдут в учебном процессе. В этом году, например, в школы, как отдельный предмет, возвращается астрономия.
Еще до начала Общероссийского родительского собрания на сайт министерства поступило множество вопросов от родителей. Во время прямых включений на многие их них были даны ответы.
30.08.2017 17:29 











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