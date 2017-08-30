



Родители, руководители системы образования области и города приняли участие в Общероссийском родительском собрании



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Родители, руководители системы образования области и города приняли участие в Общероссийском родительском собрании, которое прошло в формате видеоконференции. Прямая трансляция велась на сайте Минобрнауки. Открыла встречу министр образования Ольга Васильева. Она поздравила родителей и ребят с наступающим Днем знаний и отметила, что с каждым годом учеников в России становится больше.

Также, обращаясь к участникам родительского собрания, Ольга Васильева подчеркнула необходимость возвращения к единому образовательному пространству на всей территории страны: чтобы учащиеся, переходя из школы в школу или переезжая в другой регион, не испытывали трудностей. Общероссийское родительское собрание проходит уже в четвертый раз. По словам руководителя областного департамента образования Александра Ширина, традиционно больше всего вопросов поступает от родителей первоклассников и выпускников. Для малышей – это нелегкий период перехода из детского сада в школу, для старших школьников – перспектива поступления в ВУЗы. Еще один важный вопрос - изменения, которые произойдут в учебном процессе. В этом году, например, в школы, как отдельный предмет, возвращается астрономия.

Еще до начала Общероссийского родительского собрания на сайт министерства поступило множество вопросов от родителей. Во время прямых включений на многие их них были даны ответы.





