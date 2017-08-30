



Великий Новгород и Петрозаводск связал прямой железнодорожный маршрут Анжелика Королева



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На железнодорожной станции Новгород-на-Волхове сегодня самый что ни на есть праздник. Высокие гости, официальные лица и прочие участники торжества ожидают отправления поезда по новому маршруту. Теперь от нас по железной дороге без пересадок можно будет добраться не только до Питера и Москвы, но и до столицы Карелии – Петрозаводска.

Прямая «Ласточка» «Новгород-на-Волхове – Петрозаводск» будет курсировать ежедневно, доставляя пассажиров из пункта А в пункт Б примерно за 6 с половиной часов. Время отправления отсюда - 17.45, из столицы Карелии – 14.32. В РЖД акцентируют, что график движения нового электропоезда составлен с учетом стыковки с «Сапсаном» в Чудово.

К слову, высокой скоростью может похвалиться и сам проект по связыванию прямым железнодорожным сообщением Новгородской области с Карелией. Впервые о возможности движения «Ласточки» из Великого Новгорода в Петрозаводск и обратно заговорили только в июле на деловом форуме «Точка кипения».

В составе нового поезда пять вагонов, пока только третьего класса, но вскоре предполагается еще и второй. Ну и о самом интересном: удовольствие добраться из Новгорода в Петрозаводск за шесть с половиной часов без пересадок обойдется от 867 рублей. Для школьников – в два раза дешевле.





