



Любители конного спорта провели открытый чемпионат и первенство Новгородского района по конной вольтижировке Аэлита Тошкина



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Любители конного спорта провели в деревне Ермолино открытый чемпионат и первенство Новгородского района по конной вольтижировке. На соревнованиях выступили не только спортсмены из Великого Новгорода, но и Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Состязания по конной вольтижировке – это большой праздник и для наездниц и для четвероногих красавиц ганноверской породы. По этому случаю, лошадь Реверсия даже дала эксклюзивное интервью «Вестям».

В конюшне на деревянном тренажере за час до начала выступлений усиленно тренировалась звезда конно-спортивной школы Екатерина Воронцова. Двадцатилетняя студентка Новгородского Университета полжизни отдала конному спорту и теперь мечтает о карьере тренера. Этот спортивный сезон был успешным для многих наездниц и для преподавателей - новгородцы привезли медали с соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и даже из Европы.

Абсолютным победителем Екатерина Воронцова стала и на новгородских соревнованиях по конной вольтижировке во взрослой категории. Такие же отточенные сальто, ласточки, колеса, кувырки и мостики удались и Снежане Авдеевой. Лучшими выступления в индивидуальном первенстве были у новгородских наездниц Анны Галкиной и Дианы Кононовой. В парных зачетах Диана Кононова вместе Софьей Чаршуковой выиграла серебро, бронза также досталась новгородкам – Наталье Квашенниковой и Анне Никитиной.





