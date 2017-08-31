Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Любители конного спорта провели открытый чемпионат и первенство Новгородского района по конной вольтижировке
Аэлита Тошкина
Фото  Видео репортаж Видео
Любители конного спорта провели в деревне Ермолино открытый чемпионат и первенство Новгородского района по конной вольтижировке. На соревнованиях выступили не только спортсмены из Великого Новгорода, но и Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Состязания по конной вольтижировке – это большой праздник и для наездниц и для четвероногих красавиц ганноверской породы. По этому случаю, лошадь Реверсия даже дала эксклюзивное интервью «Вестям».
В конюшне на деревянном тренажере за час до начала выступлений усиленно тренировалась звезда конно-спортивной школы Екатерина Воронцова. Двадцатилетняя студентка Новгородского Университета полжизни отдала конному спорту и теперь мечтает о карьере тренера. Этот спортивный сезон был успешным для многих наездниц и для преподавателей - новгородцы привезли медали с соревнований в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и даже из Европы.
Абсолютным победителем Екатерина Воронцова стала и на новгородских соревнованиях по конной вольтижировке во взрослой категории. Такие же отточенные сальто, ласточки, колеса, кувырки и мостики удались и Снежане Авдеевой. Лучшими выступления в индивидуальном первенстве были у новгородских наездниц Анны Галкиной и Дианы Кононовой. В парных зачетах Диана Кононова вместе Софьей Чаршуковой выиграла серебро, бронза также досталась новгородкам – Наталье Квашенниковой и Анне Никитиной.


31.08.2017 17:08 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.