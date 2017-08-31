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В Новгородской области стартовала прививочная компания против гриппа
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В Новгородской области стартовала прививочная компания против гриппа. Вакцина «Совигрипп» отечественного производства уже поступила в большинство медицинских учреждений региона. В этом году некоторые штаммы в ней заменены с учетом наиболее распространенных в стране разновидностей гриппа.
По данным на прошлую неделю в Новгородской области уже привито 23 тысячи взрослых и более пятисот детей. Пока это одиннадцать процентов от плана. В ближайшее время начнется активная вакцинация дошкольников и учеников. Планируется, что она продлится до середины октября. Всего необходимо привить 40 процентов населения Новгородской области. Проблем с вакциной не должно быть, - считают специалисты. Уже сегодня в регион поступило 98 процентов от необходимого числа доз для взрослых, и 50 процентов - для детей.

31.08.2017 17:20 











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