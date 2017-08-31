



В Великом Новгороде распахнул свои двери спортивный центр на улице Псковской Елена Пилосова



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В Великом Новгороде распахнул свои двери спортивный центр на улице Псковской. Этот ФОК строили долго и трудно, но вот всё позади и новый комплекс готов принять спортсменов и любителей активного образа жизни. В течение дня инструкторы знакомят всех желающих с возможностями спорткомплекса.

Красную ленточку сегодня решили не перерезать. Спортивный центр строили для новгородцев, поэтому в День открытых дверей они - самые долгожданные гости. Первые посетители - дошколята. Они начали свою тренировку с таким непосредственным энтузиазмом, что сразу стало понятно – вот это и есть настоящие будущие спортсмены.

В первой половине дня сюда будут приходить дошколята, после обеда начнутся тренировки спортсменов, одновременно здесь будет организовано 10 тренировочных зон, вечером откроются группы здоровья. Одновременно этот зал сможет принять более 100 человек.

Воспитанники школы олимпийского резерва «Манеж» новый зал уже оценили по достоинству. У них была уже возможность провести здесь тренировку. Свое мастерство для гостей праздника они продемонстрировали показательными выступлениями.

Этот зал в спортивном центре не единственный. На втором этаже – еще два отдельных: для хореографии, фитнеса и тренажерный. Первые посетители уже есть. Десятиклассница Дарья Дразе пришла на День открытых дверей с подругой. Воспользовались последним днем каникул, чтобы и с тренером позаниматься и выбрать для себя подходящее спортивное направление.

Для жителей псковского микрорайона открытие нового спортивного центра, действительно, событие долгожданное. Ведь строить его начали еще в 2011 году. Впоследствии ФОК превратился в настоящий долгострой. В середине 2016-го его передали из города в область. Накануне нового года объект сдали. И вот теперь здесь могут заниматься как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни.

Оздоровительные группы начнут свою работу уже с понедельника, детские – с середины сентября. Что касается цен, то они оказались вполне демократичными.



