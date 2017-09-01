



В Новгородской области появился дискуссионный клуб «Гардарика»



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Площадка для обмена мнений создана при Общественной палате региона. Цель проекта - обсуждать наиболее острые проблемы и вырабатывать конкретные предложения по их решению.

Подобный формат, по словам секретаря Общественной палаты России Валерия Фадеева, должен сократить дистанцию между властью и гражданскими активистами.

Новгородский дискуссионный клуб стал третьим в стране, до этого подобные площадки заработали в Ярославле и Рязани. Всего же в течение года такой формат взаимодействия властей и общественности должен появиться в 20-ти регионах России. Под эгидой Общественной палаты России планируется собирать наиболее активные силы регионов: представителей бизнеса, лидеров НКО, инициативных групп и журналистов.

По мнению временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области Андрея Никитина, новая площадка должна стать местом появления живых и ярких идей. Добавим, что первой темой встречи клуба, которая прошла накануне, стала комфортная городская среда. Участники мероприятия обсудили варианты благоустройства и развития общественного пространства.



