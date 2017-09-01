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|Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого поздравил первокурсников с новым учебным годом
В физкультурно-спортивном комплексе собрались студенты четырех институтов: медицинского образования, гуманитарного, сельского хозяйства и непрерывного педагогического образования. В этом году в новгородский университет и его колледжи поступило более 2600 человек. Причем, каждый четвертый студент приехал из другого региона.
Поздравляя новых студентов с началом учебного года, ректор Новгородского Университета Виктор Вебер отметил, что в НовГУ созданы все условия для всестороннего развития юношей и девушек. Будущие специалисты здесь могут развиваться еще и творчески.
С первым днем студенческой жизни первокурсников поздравил и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. Он подчеркнул, что сегодня университет идет в ногу с современными технологиями: их применяют не только в технической сфере, но также в гуманитарном и медицинском направлениях. С этого учебного года в Новгородском Университете начнется пилотный проект по развитию цифровой медицины. А студенты-медики, кто вольется в этот проект, будут получать стипендию по десять тысяч рублей.
|01.09.2017 16:41
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