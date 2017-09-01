Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Новгородский Государственный Университет имени Ярослава Мудрого поздравил первокурсников с новым учебным годом
Фото  Видео репортаж Видео
В физкультурно-спортивном комплексе собрались студенты четырех институтов: медицинского образования, гуманитарного, сельского хозяйства и непрерывного педагогического образования. В этом году в новгородский университет и его колледжи поступило более 2600 человек. Причем, каждый четвертый студент приехал из другого региона.
Поздравляя новых студентов с началом учебного года, ректор Новгородского Университета Виктор Вебер отметил, что в НовГУ созданы все условия для всестороннего развития юношей и девушек. Будущие специалисты здесь могут развиваться еще и творчески.
С первым днем студенческой жизни первокурсников поздравил и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. Он подчеркнул, что сегодня университет идет в ногу с современными технологиями: их применяют не только в технической сфере, но также в гуманитарном и медицинском направлениях. С этого учебного года в Новгородском Университете начнется пилотный проект по развитию цифровой медицины. А студенты-медики, кто вольется в этот проект, будут получать стипендию по десять тысяч рублей.


01.09.2017 16:41 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.