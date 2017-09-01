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Новгородские школьники встретили День знаний торжественными линейками
Юрий Левиков
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Во всех учебных заведениях Новгородской области прошли торжественные линейки. Для школы №36 имени Гавриила Романовича Державина этот день торжественный вдвойне – сюда впервые пришли ученики, тысяча триста пятьдесят воспитанников.
На торжественную линейку пришли как на праздник, и это неудивительно. История этой школы пишется с чистого листа – учебный день здесь первый для всех, начиная с 10-классников и заканчивая малышами, совсем недавно еще ходившими в детский сад.
Рапорт сдан, линейка началась с главного напутствие от временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Никитина. Он отметил, что эта школа сама по себе уникальна, вот оно – образование 21 века, об этом и премьер-министр России Дмитрий Медведев говорил во время своего визита. Тем важнее школьникам постигать новые знания и постоянно развиваться.
Вслед за гимном России звучит неофициальный гимн Великого Новгорода в исполнении автора, и вот уже мэр города Юрий Бобрышев желает успехов школярам. А дальше – слово самим воспитанникам. Из множества шаров они составляют огромный воздушный букет и, загадав самые сокровенные желания, отпускают его в небо. И вот – выход первоклассников, нарядных, красивых, талантливых.
Сенатор Сергей Фабричный вручает директору школы Светлане Матвеевой бюст Гавриила Романовича Державина, чье имя носит новое учебное заведение. Апофеоз торжеств – перерезание красной ленточки, и вслед за этим для воспитанников звучит первый школьный звонок.
В первом «С» (у этого класса спортивный профиль) ребятам дарят новенькие рюкзаки. Здесь будут учиться все мальчишки, более того, с 4-х лет они - одна команда, хоккейная. И это тоже новация школы №36. Ребята садятся за парты и, по традиции, одаривают цветами своих учителей.
01.09.2017 17:27 











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