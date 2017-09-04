



В Великом Новгороде завершился третий Всероссийский фестиваль детских игровых программ «Онфим собирает друзей» Аэлита Тошкина



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Всероссийский фестиваль проходил под открытым небом в самом сердце Великого Новгорода, в Кремле, на десятках игровых площадок. 3 дня новгородцев и гостей города радовали развлекательными и познавательными программами экскурсоводы из 30 музеев городов России, республик Татарстана и Марий Эл.

Ярко и зрелищно, по-балаганному, зазывали всех прохожих на фестиваль музеев студенты-скоморохи Новгородского колледжа искусств имени Сергея Рахманинова. Не пройти мимо было и из-за диковинных соломенных героев славянских сказок Китовраса, Каркодела и Гамаюна. Праздник манил зрелищностью, яркостью и громкостью.

Праздничный колокольный перезвон подарил гостям сотрудник Валдайского музея колоколов Евгений Яковлев. Не успел замолкнуть самый маленький колокольчик на передвижной звоннице, как музыкальную эстафету принял сотрудник Новгородского музея-заповедника Антон Вакуров, любитель народных музыкальных инструментов - от гуслей до пастушеских рожков.

Вот под такую музыкальную какофонию упорно шла к своей цели с маршрутный картой Всероссийского фестиваля 7-летняя Диана.

Заветными тропками-дорожками девочка забрела на Школярную поляну, где главной хозяйкой была Любовь Васильева, сотрудница Детского музейного центра. Любовь Вадимовна предложила девочке не лепить из глины, а писать по средневековым технологиям в древненовгородской тетради.

И пока первоклассница выводила Аз Буки Веди праздник нас поманил дальше необычными звуками. 6 лесных чудиков приехали в гости к Онфимке из Крестецкого районного ДК не с пустыми руками, а с лесными шашками. Пока они в них играли, успели тысячу раз поссориться и помириться.

Старая Русса представила Онфимке целую команду ярмарочных хулиганов разного калибра. Не так давно Петрушка стал туристическим брендом древнего города и теперь едет с гастролями в Белокаменную, заодно заглянув к нам.

Чтобы убежать из Потешной поляны от армии Петрушек, пришлось просмотреть выкрутасы хитреца в балагане и почти 3D-фильм о скитаниях ярмарочного героя с театральной артелью по городам России. Кинопроектором стал чемодан с ручкой. На Забавной поляне можно было отдохнуть от подвижных забав за интеллектуальными настольными играми.

Совершить путешествие из средних веков в век 19-й предложили сотрудники Санкт-Петербургского музея имени Александра Пушкина. На фестиваль они привезли новую настольную игру-путешествие из Санкт-Петербурга в Крым. Вместо почтовых лошадей — фишки, вместо расстояния - клеточки, каждая 50 верст. Победителем становился тот, кто первым приходил к финишу - попал в Севастополь. Вот так, по-новому, с прошлым познакомили гостей фестиваля лучшие музеи России и ближних республик.





