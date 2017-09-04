



В Великом Новгороде прошли мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом



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В Великом Новгороде прошли мероприятия, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В очередной раз собравшиеся вспомнили о трагических событиях, развернувшихся 13 лет назад в Беслане.

За последние 10 лет в России произошло более сорока террористических актов, в них погибли более тысячи трёхсот человек, еще шесть с половиной тысяч наших сограждан пострадали. Цель террористов – запугать людей, навязать свою идеологию. Тем важнее сплотиться в противостоянии экстремистским проявлениям, подчеркивали собравшиеся. Завершилась акция запуском в небо белых шаров в знак взаимоуважения, добра и мира.



