



Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области Андреем Никитиным



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Новгородская область получит дополнительные средства на развитие здравоохранения. Из резервного фонда Президента России региону выделено более 28 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе встречи главы государства Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Никитиным. Средства предусмотрены для областной детской больницы, Новгородского клинического центра психиатрии, Боровичской и Хвойнинской ЦРБ.

На встрече ВРИО губернатора сообщил Президенту, что в регионе удалось решить проблему дефицита лекарственных средств. Что касается развития здравоохранения в целом, то акцент предстоит сделать на своевременной первичной диагностике. Кроме медицины, обсуждались также вопросы улучшения опорной сети дорог, предварительные итоги программы расселения из ветхого и аварийного жилья, необходимости качественного водоснабжения населенных пунктов. Также Андрей Никитин рассказал Президенту о работе поисковой экспедиции «Долина» и обратился с предложением создать целевую федеральную программу по увековечению памяти погибших.

По завершению встречи Андрей Никитин прокомментировал некоторые ее итоги. В том числе, ответил на вопрос, ЧТО в знаменитой уже «зеленой папке», которую Владимир Путин презентует главам регионов по итогам «прямой линии».



