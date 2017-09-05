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Новгородская поликлиника №4 в тестовом режиме оценивает новшества в работе
Елена Пилосова
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Новый просторный холл, запись к врачу по электронной очереди, комфортная среда для пациентов - такое преображение поликлиники №4 Великого Новгорода стало возможным благодаря ее участию в федеральном проекте. Изменения оценил и глава области Андрей Никитин.
Кто был когда-то в четвертой поликлинике Великого Новгорода, помнит длинные очереди в регистратуру, множество посетителей и тесноту в коридорах. Как рассказывает заместитель главного врача Центральной городской клинической больницы Виолетта Костыркина, раньше на первом этаже одни пациенты в гардероб стояли, другие – в регистратуру, третьи – на сдачу крови. Сегодня этого нет – потоки развели. Так что перемены заметны уже с порога.
Придать поликлинике современный вид удалось благодаря участию медицинских учреждений региона в федеральном проекте «Бережлива поликлиника». Четвертая поликлиника была выбрана не случайно. У нее самая большая нагрузка – более 110 тысяч новгородцев.
Выбрать правильное направление записи к врачу теперь помогает консультант. Если острая боль - то лучше взять талон сразу к дежурному терапевту, за справками – в доврачебный кабинет, если плановое посещение – тогда в регистратуру. Когда подойдет очередь, объявит диктор.
В регистратуре теперь принимают четыре специалиста. Они оформляют электронную медкарту и направляют посетителя к врачу. Главная цель нового проекта как раз и заключается в создании комфортных условий как для пациентов, так и для сотрудников поликлиники. Это должно произойти за счет сокращения времени ожидания приема, более длительного общения с врачом, сокращения документооборота и разделения потоков посетителей.
В тестовом режиме поликлиника работает всего неделю, но постоянные посетители четвертой поликлиники нововведения уже успели оценить.
В этом году участие в федеральном проекте кроме 4-й взрослой и второй детской поликлиники примут еще четыре медицинских учреждения. В 2018-м – «бережливыми» станут уже все поликлиники области.

05.09.2017 15:35 











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