



Великий Новгород присоединился к Общероссийской акции "Вода России" и Всероссийскому экологическому субботнику "Зеленая Россия" Анжелика Королева



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На берега Волхова и Веряжи вышли несколько групп, сформированных из сотрудников различных учреждений областного центра, чтобы очистить их от накопившегося за лето мусора.

Экологический десант «Информационно-аналитического центра по ЖКХ» состоит исключительно из джентльменов. Как и подобает мужчинам, слабый пол (преобладающий в коллективе) оставили на работе, а сами - на берег Волхова с двадцатью пятью мусорными мешками (по пять на брата). Предприятию поставлена задача - убрать территорию от Антониева монастыря до Лодочной станции.

Подобную картину можно было наблюдать не только на этом побережье Волхова, к Общероссийским акциям «Вода России» и «Зеленая Россия» сегодня, как впрочем, во всякий общегородской субботник, присоединились многие подразделения мэрии, и городские предприятия. Цель нынешней уборки - очистить от летнего мусора берега водоемов. Участок, закрепленный за «ИАЦ по ЖКХ», - излюбленное место пикников, так что мешки заполняются быстро: бутылками, пластиковой посудой, бумагой.

Наводить порядок в городе сознательные новгородцы продолжат и в другие дни сентября. Хотя большинству из них и на основной работе нашлись бы дела: «экологическую бригаду» «ИАЦ по ЖКХ», к примеру, представляют ведущие и главные специалисты предприятия: айтишники под руководством начальника Административно-хозяйственного отдела. Но соблюдать золотое правило «Поел – убери за собой посуду» и на природе, пока научились далеко не все горожане. К слову, талоны, предоставленные фирмой «Экосервис» мэрии для вывоза мусора на Маловишерский полигон ТБО, рассчитаны на объем в 610 кубометров.



