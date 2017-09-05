



В правительстве Новгородской области прошло совещание, посвященное развитию в регионе системы профессионального образования Анастасия Тэммо



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В правительстве Новгородской области прошло совещание, посвященное развитию в регионе системы профессионального образования. Обсуждение актуальных задач проходило вместе с заместителем министра образования и науки Людмилой Огородовой.

Повышение уровня среднего профобразования, укрепление сотрудничества образовательных организаций с бизнесом, развитие потенциала НовГУ как центра технологического и инновационного развития Новгородской области – вот главные задачи, решением которых, по мнению ВРИО губернатора Андрея Никитина, нужно заниматься в первую очередь.

Людмила Огородова отметила, что задачи, которые поставил Андрей Никитин, полностью созвучны с политикой ее ведомства. Обращаясь к руководителям образовательных учреждений, она в деталях изложила суть приоритетного проекта “ВУЗы – как центры и пространство создания инноваций”. Университеты, и Новгородский в том числе, уже не могут оставаться просто организациями подготовки кадров. Как и во всем мире, они должны стать драйверами развития рынка труда. Не быть оторванными от экономики, а работать на нее, в том числе, за счет создания новых специальностей. Насколько сегодня Новгородская область соответствует этому? Людмила Огородова предложила посмотреть правде в глаза.

Согласно статистическим данным картина получается, действительно, грустная. Самый главный ориентир – медалисты не остаются в регионе.

Впрочем, потенциал у области все-таки есть, отметила Людмила Огородова. Готовится к открытию Кванториум, НовГУ, как опорный ВУЗ, готов участвовать в своей трансформации. До 1 октября Университет должен подать заявку на участие в приоритетном проекте и к декабрю представить в Министерство свою дорожную карту дальнейшего развития, то есть отстоять свое право на участие в национально-технологической инициативе.



