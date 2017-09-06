



В Великом Новгороде прошло заседание Консультативного совета при Губернаторе Новгородской области Аэлита Тошкина



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На заседании Консультативного совета обсуждали самые актуальные вопросы, опубликованные на информационном портале «Вечевой колокол» - от проблем плохих дорог в дальних районах, до перспективы создания в областном центре приюта для бездомных животных.

Встреча началась с выдвижения руководителя поискового движения «Долина» Игоря Неофитова на общественную должность руководителя рабочей группы по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики. Председатель Консультационного Совета Андрей Никитин отметил, что на повестке дня - поддержание в порядке 600 воинских захоронений в области, многим муниципалитетам решить эту проблему без господдержки не удалось.

Далее речь зашла о многострадальных автомобильных дорогах в Поддорском, Маревском, Холмском и Демянском районах. В роли докладчика - первый заместитель руководителя департамента транспорта и дорожного хозяйства. Станислав Шульцев доложил, что вопросы решаются пока только ямочным ремонтом, но в ближайшие год-два будет и полная замена разбитого асфальтового покрытия на инновационное щебеночно-мастичное верхнее покрытие с приведением проблемных участков в нормативное состояние укреплением обочин, установкой дорожных знаков и разметок. Однако доклад вызвал реплику из зала.

Решается вопрос о создании в городе приюта для животных, нашелся инвестор. Заместитель губернатора Новгородской области Тимофей Гусев сказал, что для приюта собираются использовать здания бывшего кинологического центра УМВД.

И хоть имя инвестора чиновник не огласил, все же описал радужные перспективы: и создание комфортной гостиницы для животных, чьи хозяева отправились в отпуск или командировку, и даже кладбища для братьев наших меньших и крематория. Вопрос решается на позиции частно-государственного партнерства и возможно уже станет реальностью в следующем году.

Так же в 2018-19 годах на контроле власти вопрос с рекультивацией бывшего полигона ТБО в Пестово. Решается вопрос с предпроектной документацией, изыскиваются средства из областной программы природоохранных мероприятий и федеральных источников. А что же касается ввода в эксплуатацию многолетнего недостоя - нового полигона - то пока этот вопрос откладывается из-за кадастровых ошибок инженеров и местных чиновников, которые Председатель Консультативного совета назвал безголовостью. На работу над ошибками дано 4 месяца.

Далее по повестке заместитель мэра Анатолий Осипов призвал задуматься региональные власти об участии в федеральной программе на основе софинансирования. Великому Новгороду нужны новые детские сады в шаговой доступности. К примеру, стремительными темпами развивается микрорайон «Ивушки», где уже на следующий год подано 853 заявки, и хотя в городе пока нет очередей в дошкольные учреждения, родители дошкольников хотят детсады у себя во дворе.

Глава региона Андрей Никитин сразу же заявил, что шаговая доступность дошкольных учреждений - это хорошо, но в ближайшее время не до строительства в областном центре новых садов. Причина веская - плохое состояние детских садов в районах области.

Повысить качество жизни в районах и перенять опыт москвичей, когда первые этажи новостроек отдаются под детские сады - к этому призвал Андрей Никитин собеседников. Многие вопросы из этой повестки перейдут уже на новую встречу членов Консультативного совета с более конкретными решениями поднятых проблем.







