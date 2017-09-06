



Региональное правительство пригласило журналистов оценить ход и качество ремонта дорог Ирина Демендеева



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Оценить качество дорожных работ в Новгородской области пригласило журналистов региональное правительство. Для этого был организован пресс-тур, который прошел сразу по четырем районам. Начали с трассы Крестцы-Окуловка-Боровичи, где сейчас идут самые масштабные ремонтные работы.

Подрядчик, ремонтирующий трассу Крестцы-Окуловка-Боровичи, уже привык к пристальному вниманию к своей работе со стороны чиновников, местных жителей и даже животных. Уже несколько раз качество ремонта выходил «оценить» медведь. Вреда рабочим косолапый не нанес, видимо, остался доволен увиденным. Довольными выглядели и участники пресс-тура. Вопросов к дорожникам не возникло.

На 60-ти километрах, которые ремонтирует Ивановский подрядчик, сейчас идет фрезерование проезжей части, картограмма, санация трещин, укладка выравнивающего и верхних слоев, скоро начнется укрепление обочин крошкой. В общем, работа кипит. Но на отдельных участках трассы Крестцы-Окуловка-Боровичи ситуация с дорогой остается плачевной. Это именно те отрезки, которые должны будут привести в порядок строители трассы М11.

Строители М11 пока отстают от сроков ремонта, а вот Ивановский подрядчик их опережает. Планируется, что работы завершатся к осени следующего года. И все же, мало просто отремонтировать автомагистраль, залогом качества остается содержание. А здесь у Новгородской области проблем немало. Слишком много лет этому вопросу уделялось недостаточно внимания, - уверен заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов. Взять хотя бы дорогу Боровичи–Хвойная. Вопросы по ней возникли не только у участников пресс-тура, но и у местных жителей. Причем, ответа они не могут добиться уже много дней.

Проблема с содержанием этой дороги в недостаточном финансировании, - не скрывают чиновники и обещают выделить больше денег. Немало средств в ближайшее время пойдет и на расчистку отвода, то есть канав, куда должна стекать вода. Чрезвычайная ситуация с размытием подъездных путей, которая сложилась в области этим летом показала, что без водоотвода автодороги просто не смогут нормально функционировать.



