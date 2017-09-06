



На площади Победы-Софийской заместитель Министра по делам ГО и ЧС вручил награды сотрудникам регионального управления



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В Великом Новгороде на Площади Победы-Софийская заместитель министра МЧС России Сергей Кададов вручил награды лучшим спасателям Новгородской области. Управление МЧС России по Новгородской области, отметил он, считается одним из лучших в стране. Новгородцы первыми испытывают новую технику, внедряют специальные профилактические программы, а также «на отлично» справляются с работой по ликвидации ЧС. Это касается и пожаров, и паводка, и стихийных бедствий.

Особо замминистра отметил региональное ведомство за работу по профилактике пожаров. Благодаря ей за последние несколько лет их число сократилось на 15 процентов. Лучше всех с этой работой справилось Старорусское подразделение.

А Андрей Никитин отметил слаженную работу всех группировок и особенно - муниципальные организации, которые отличились во время ликвидации последствий недавних ливневых дождей. По окончании торжественной церемонии ВРИО губернатора и замминистра осмотрели технику регионального управления МЧС и аэромобильной группировки, а также ознакомились с работой современного спасательного оборудования.



