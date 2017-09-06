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На специальном совещании шла речь о реализации реформы государственного контроля на примере деятельности МЧС
Елена Пилосова
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О реализации реформы государственного контроля на примере деятельности МЧС шла речь на специальном совещании с участием заместителя министра по ГО и ЧС Сергея КадАдова, министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова и ВРИО губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Михаил Абызов рассказал собравшимся о реформе государственного контроля, которая началась в этом году. Главная её цель как раз и заключается в переходе на так называемые «умные» риск-ориентированные проверки, кардинальном сокращении административного давления на бизнес. Одно из нововведений, которое в 2018 году повсеместно распространится на все контролирующие структуры, это отказ от так называемой «палочной» системы. Количество проведенных проверок и собранные штрафы уже не станут основными критериями работы проверяющих.
Как заявил ВРИО губернатора Андрей Никитин, в Новгородской области тоже максимально сократят количество бессмысленных проверок. С августа, например, как эксперимент, в регионе ввели уже проверочные листы с перечнем вопросов, которые помогут предпринимателям подготовиться к визиту контролеров.
Еще одно новшество касается перехода на дистанционный метод контроля и первопроходцем здесь станет пилотный проект по контролю за работой на песчаных карьерах, задействованных при строительстве трассы М-11. Проверяющих там заменят беспилотные аппараты, которые передадут всю картинку на компьютер.
Другое направление реформы контрольно-надзорной деятельности касается усиления именно профилактической работы одновременно с сокращением числа проверок. Этого направления как раз придерживается региональное управление МЧС и его показатели, как отметил заместитель министра, выше, чем в среднем по России.
Программ по реформированию госконтроля реализуется в три этапа. На каждом из них необходимо достигнуть конкретных результатов по 8 проектам. Что касается работы МЧС, то к концу 2025 года профилактическая работа должна дойти до 70%, число смертельных случаев, пострадавших и ущерба снизиться до 30%, а издержки бизнеса от проверок – сократиться до 50%.



06.09.2017 19:01 











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