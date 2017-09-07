



Новгородский Квантоириум распахнул двери перед школьниками Вадим Алексеев



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Новгородский Кванториум распахнул двери перед школьниками. Официальное открытие состоится чуть позже, пока здесь проходят мастер-классы. И хотя занятия еще и не начались, родителей призывают записываться через профильную группу «Вконтакте».

Для детей, которые сегодня пришли на мастер-классы в новгородский Кванториум, типичное образовательное учреждение закончилось сразу после раздевалки. Дальше просто «космос». Те, кто попал в зону «Энерджикванта», сходу получили в руки суперконструктор. Он не только поможет узнать об альтернативных источниках энергии, из него можно реально собрать автомобиль на необычной тяге.

В перспективе в Кванториуме ребята будут изучать водород-воздушные топливные элементы, и даже гибридные автомобили.

А это уже зона «Аэрокванта». Здесь школьники постигают азы программирования и пилотирования квадрокоптеров. На деле это не просто забавная игрушка - дрон ведь может помочь решить массу различных задач. Практика беспилотных полетов у детей впереди.

Чтобы узнать, что же это за чудо такое – Кванториум, съемочная группа телекомпании «Славия» этим летом побывала в Калининграде. Там технопарк открыли в начале 2017-го. Лабораторий (по кванториански их как раз называют «квантами») здесь больше. Лазер, нейро, робо, ай-ти, хай-тек – чем они занимаются, надеюсь, понятно. Так вот все эти направления появятся в будущем и в Новгородской области. В Калининграде тоже занимаются альтернативными источниками энергии, однако там уже другой уровень, там учатся ее грамотно распределять на целые города.

Пока мы снимали фильм о Кванториуме, нам не раз по-детски приходилось раскрывать рты когда мальчишка силой мысли управлял роботом, когда дети показывали манипулятор, который повторяет их команды, когда нам показывали изобретения ребят, что уже внедряются на настоящих производствах. Надеюсь и на вас Кванториум произведет такое впечатление.



