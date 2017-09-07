



В деревне Савино Новгородского района открылась современная учебная ферма Оксана Шведова



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Зоотехник ЗАО «Савино» показывает будущим аграриям современное доильное оборудование. Рассказывает, как происходит дойка и насколько сегодня облегчен этот процесс. На учебной ферме ребята, а это аграрный класс Савинской школы и студенты Агротехнического колледжа, смогут на практике узнать все тонкости профессии агронома, ветеринара и зоотехника.

На открытии, по традиции, первой на ферму пустили корову Марту. По праздничному случаю животное нарядили в красивую шляпку и угостили отборным кормом. Студенты Агротехникума тут же облепили питомицу. Многие из них хорошо знают, как надо обращаться с животным, чтобы оно тебя не просто полюбило, а и доверило свое здоровье.

Поздравить ребят с открытием учебной фермы приехал и ВРИО губернатора Андрей Никитин. Он отметил, что учебная ферма в будущем станет кузницей кадров для агроотрасли.

Уже завтра на учебную ферму привезут остальных животных. Всего она рассчитана на 100 голов. На практике под руководством опытных профессионалов студенты и школьники научаться ухаживать за животными не хуже любого специалиста. ЗАО «Савино» потратило на строительство и оснащение фермы более 10-ти миллионов рублей, прежде всего, в надежде возродить престиж аграрной профессии. Добавим, база в Савино также станет площадкой для подготовки участников Всероссийского Чемпионата Молодые профессионалы. Конкурса, который помогает молодым специалистам шагнуть далеко в будущее!



