Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В деревне Савино Новгородского района открылась современная учебная ферма
Оксана Шведова
Фото  Видео репортаж Видео
Зоотехник ЗАО «Савино» показывает будущим аграриям современное доильное оборудование. Рассказывает, как происходит дойка и насколько сегодня облегчен этот процесс. На учебной ферме ребята, а это аграрный класс Савинской школы и студенты Агротехнического колледжа, смогут на практике узнать все тонкости профессии агронома, ветеринара и зоотехника.
На открытии, по традиции, первой на ферму пустили корову Марту. По праздничному случаю животное нарядили в красивую шляпку и угостили отборным кормом. Студенты Агротехникума тут же облепили питомицу. Многие из них хорошо знают, как надо обращаться с животным, чтобы оно тебя не просто полюбило, а и доверило свое здоровье.
Поздравить ребят с открытием учебной фермы приехал и ВРИО губернатора Андрей Никитин. Он отметил, что учебная ферма в будущем станет кузницей кадров для агроотрасли.
Уже завтра на учебную ферму привезут остальных животных. Всего она рассчитана на 100 голов. На практике под руководством опытных профессионалов студенты и школьники научаться ухаживать за животными не хуже любого специалиста. ЗАО «Савино» потратило на строительство и оснащение фермы более 10-ти миллионов рублей, прежде всего, в надежде возродить престиж аграрной профессии. Добавим, база в Савино также станет площадкой для подготовки участников Всероссийского Чемпионата Молодые профессионалы. Конкурса, который помогает молодым специалистам шагнуть далеко в будущее!
07.09.2017 17:22 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.