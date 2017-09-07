



Новгородские реставраторы продолжают исследовать фрагменты фресок Георгиевского собора Юрьева монастыря Анастасия Тэммо



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Фрагменты фресок Георгиевского собора Юрьева монастыря были извлечены 2 года назад экспедицией Юрия Седого. Материал, который попал в руки к реставраторам после исследования подсыпки пола 19 века, по своим размерам оказался колоссальным. Сотни тысяч фрагментов!

Разбирая фрагменты фресок, художник-реставратор Татьяна Ромашкевич не устает поражаться манере письма мастеров, которые работали над росписью храма в 20-30 годы 12 столетия. Впереди, говорит она, открытие великого памятника монументальной живописи, над созданием которого, скорее всего, работали мастера, призванные в Новгород Мстиславом Великим из Киева или даже Византии.

Из некоторых фрагментов уже начали складываться лики святых. Поражает не только манера письма. Некоторые образы будто масляными красками создавались, другие, напротив, совершенно акварельные. Поражает и цвет фресок, особенно этот – пронзительно синий лазурит. Факт, что при убранстве Георгиевского собора его использовали в таком большом количестве, поразил ученых.

Тексты, которые сложились из фрагментов, - тоже стали сенсацией. Кроме большого количества поминальных записей (на это указывает дата и слово “преставися”), лингвист Алексей Гиппиус обнаружил большие исторические сообщения. Что важно, до этого момента самые ранние известные ученым летописные списки были датированы 13-ым веком, а здесь – 12-ый! Все реконструированные записи, сделанные в Георгиевском соборе, Алексей Гиппиус сверил с архиепископской летописью и выяснил, что находки значительно дополняют уже известную картину. Вот, к примеру, граффити о сгоревшей в 1160 году церкви святой Троицы. Именно это ЧП пролило свет на то, почему новгородцы, два года назад изгнавшие из города князя Святослава Ростиславовича, вдруг решили вернуть его обратно. Вероятно, в том, что это несчастье произошло на праздник Вознесения, они увидели знак божьего гнева и одумались. Огромный интерес у лингвистов вызвал вот этот графический символ, расположенный по соседству с текстами.

Ничуть не меньшую радость у лингвистов вызвала переписка, которую затеял кто-то на стенах собора много веков назад. Почти что фейсбук, - шутит Алексей Гиппиус.

Алексей Гиппиус показывает нам самую большую домонгольскую запись - о кончине двух сыновей новгородского князя Ярослава Владимировича – Ростислава и Изяслава, отмечая при этом: всё это богатство, которое удалось собрать в связные тексты – только вершина айсберга. Грандиозная работа по соединению пазлов 12 века еще впереди.



