



В Великом Новгороде стартовали 14-ые Международные соревнования по спортивной акробатике на «Кубок Золотова»



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В Великом Новгороде в зале Центральной спортивной арены стартовали 14-ые Международные соревнования по спортивной акробатике на «Кубок Золотова». В них принимают участие 200 спортсменов из России, Германии, Казахстана, Молдовы, Азербайджана и Белоруссии.

Новгородскую область в составе сборной России среди мужских пар представляют чемпионы страны Михаил Вихров и Александр Шубин и победители Первенств России Самир Мамедов и Владислав Глевицкий.

В женском турнире примут участие новгородки Анастасия Шепелева, Валерия Тришкина и Софья Крылова. Турнир продлится три дня. Одновременно с ним пройдут Всероссийские соревнования памяти первого председателя Федерации спортивной акробатики СССР, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Владислава Волкова. Свои возможности здесь продемонстрируют спортсмены из 15-ти регионов России.



