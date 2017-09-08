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Медики Центральной городской больницы в специальном Мобильном центре всем желающим делают прививки от гриппа
Анжелика Королева
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Готовятся к зиме и новгородские медики. В эти дни у гипермаркета «Лента» на Великой они делают всем желающим бесплатные прививки от гриппа.
Вооружившись вакциной против гриппа, медики Центральной городской клинической больницы, идут в народ. Точнее едут в специальном Мобильном центре, к «Ленте» на Великой.
Акция, инициированная в прошлом году Третьей поликлиникой, новгородцами оказалась востребована настолько, что, бывало, взятой с собой вакцины не хватало, и приходилось возвращаться в медучреждение - пополнять запасы. В надежде на такой же успех, вакцинацию у «Ленты» решили повторить и в этом сезоне.
Уже в первый день акции привиться от гриппа по пути в магазин пожелали 38 новгородцев. К слову, всего к этому дню поликлиника успела вакцинировать 5 тысяч 200 пациентов. При плане 23 тысячи 600 человек. Задача на этот сезон обезопасить 40 процентов населения.
Взрослых новгородцев в этом году прививают от гриппа отечественной вакциной «Совигрипп», примечательной тем, что в ее состав входят компоненты поверхностной оболочки вирусов, способные вызвать лишь иммунный ответ организма, но никак не само заболевание, пусть даже в легкой форме. То есть бояться не надо.
По информации, размещенной на сайте ЦГКБ, мобильный пункт бесплатной вакцинации от гриппа будет парковаться у «Ленты» на Великой каждый рабочий день с 16.30 до 18.30, в течение двух недель. Желающих принять участие в акции просят захватить с собой паспорт и полис ОМС. К слову, на том же сайте, можно познакомиться и с другими деталями нынешней прививочной кампании, включая режим работы и номера кабинетов в поликлиниках.

08.09.2017 16:13 











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