



215 лет назад было образовано Министерство юстиции России



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Министерства юстиции России. Руководство и сотрудники регионального управления, по сложившейся традиции, возложили в Спасо-Преображенском соборе Варлаамо-Хутынского монастыря цветы на могилу Гавриила Романовича Державина, поэта и государственного деятеля, который стал первым министром юстиции и одновременно генерал-прокурором.

Вместе с коллегами почтить память Державина пришли представители федеральных служб и учреждений, входящих в систему министерства юстиции. Напомним, что манифест Александра Первого «Об учреждении министерств» был обнародован 8 сентября 1802 года. В числе первых восьми возникло и Министерство юстиции, на которое возложили функции подготовки законодательных актов, управления деятельностью судов и прокуратуры.



