|
|
|
О КАНАЛАХ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НОВОСТИ
|
|
|215 лет назад было образовано Министерство юстиции России
Министерства юстиции России. Руководство и сотрудники регионального управления, по сложившейся традиции, возложили в Спасо-Преображенском соборе Варлаамо-Хутынского монастыря цветы на могилу Гавриила Романовича Державина, поэта и государственного деятеля, который стал первым министром юстиции и одновременно генерал-прокурором.
Вместе с коллегами почтить память Державина пришли представители федеральных служб и учреждений, входящих в систему министерства юстиции. Напомним, что манифест Александра Первого «Об учреждении министерств» был обнародован 8 сентября 1802 года. В числе первых восьми возникло и Министерство юстиции, на которое возложили функции подготовки законодательных актов, управления деятельностью судов и прокуратуры.
|08.09.2017 16:27
|
|