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Областное управление Следственного Комитета отмечает свое десятилетие
Юрий Левиков
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В областной филармонии прошли торжества, приуроченные к 10-летию со дня создания областного управления Следственного комитета Российской Федерации. Как не раз отмечали во время встречи, это самая молодая из правоохранительных структур и в то же время - одна из наиболее эффективных.
За 10 лет 10 тысяч уголовных дел расследованы и отправлены в суд – вот главный показатель успешной работы следственного управления СК России по Новгородской области. Его руководитель Николай Коннов поблагодарил сотрудников за службу и отметил, что объем работы действительно впечатляет, равно как и перечень задач, возложенных на управление.
Масштаб и важность этой службы подчеркивал и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. Особый акцент он сделал на одном из направлений, которым занимаются сотрудники Следственного Комитета. Не умаляя остальных задач, Андрей Никитин подчеркнул важность борьбы с коррупцией.
На сегодняшний день областное управление Следственного Комитета России - это 1 городской, 5 межрайонных отделов и 1 отдел по расследованию особо важных дел. В штате – 116 человек, и, как отмечали не раз, – это единая команда, где опытные сотрудники передают свои знания молодым. Один из ветеранов службы, ныне пенсионер, а прежде криминалист Владимир Колодкин, отдавший 37 лет службе в следственных органах, по случаю праздника посвятил коллегам стихи.
Не менее трогательным стало поздравление от воспитанников интерната имени Ушинского, этому учреждению сотрудники Следственного Управления давно оказывают шефскую помощь. Кроме того, по случаю праздника, лучших представителей следствия отметили грамотами, благодарностями и медалями за безупречную службу.

08.09.2017 17:22 











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