



Новгородская область получит субсидию на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительного образования



Фото Видео

Новгородская область получит субсидию на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительного образования. Размер субсидии составит 64 миллиона 273 тысячи рублей. Соответствующий протокол размещен на сайте Министерства. В конкурсном отборе участвовал 21 регион. Финансовую поддержку получат 13 субъектов. Как сообщили в региональном департаменте образования и молодежной политики, средства направят на развитие детского технопарка «Кванториум». Напомним, что в июле этого года Новгородская область выиграла субсидию на развитие системы дополнительного образования. Её размер превышает 13 миллионов рублей. Деньги направят на совершенствование кадрового потенциала, создание модельного центра, развитие и внедрение новых форм управления в систему дополнительного образования.



