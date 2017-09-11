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Новгородская область получит субсидию на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительного образования


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Новгородская область получит субсидию на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительного образования. Размер субсидии составит 64 миллиона 273 тысячи рублей. Соответствующий протокол размещен на сайте Министерства. В конкурсном отборе участвовал 21 регион. Финансовую поддержку получат 13 субъектов. Как сообщили в региональном департаменте образования и молодежной политики, средства направят на развитие детского технопарка «Кванториум». Напомним, что в июле этого года Новгородская область выиграла субсидию на развитие системы дополнительного образования. Её размер превышает 13 миллионов рублей. Деньги направят на совершенствование кадрового потенциала, создание модельного центра, развитие и внедрение новых форм управления в систему дополнительного образования.
11.09.2017 15:58 











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