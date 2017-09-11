



В Новгородской области прошел Единый День голосования Анжелика Королева, Юрий Левиков



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В Новгородской области прошел Единый День голосования. Основное внимание, конечно, было приковано к выборам губернатора, на которых с солидным перевесом победил Андрей Никитин. Корреспонденты «Вестей» следили за ходом голосования. Анжелика Королева побывала на нескольких избирательных участках в Великом Новгороде.

На выборы – как на работу! Кандидат в губернаторы от КПРФ Ольга Ефимова на свой избирательный участок в Западном микрорайоне Великого Новгорода приходит к 9-ти утра. Впрочем, работа здесь, как известно, начинается с восьми, так что ее бюллетень в ящике для голосования уже не первый – 22-ой.

Пообщаться с журналистами в такой день не отказываются и, что называется, рядовые избиратели. Кому отдали свой голос, мы естественно, не спрашиваем – дело личное, другой вопрос: за что голосовали? В смысле, какие надежды связываете с выбранным кандидатом?

Кандидат в губернаторы от партии «Едина Россия» Андрей Никитин голосует в Северном микрорайоне. По месту прописки, в квартире, которую купил в Великом Новгороде, - выясняется во время пресс-подхода. Вопрос дня (тот же, что и всем остальным), мы ему, тоже адресовали.

Школа № 36 в «Ивушках» на этих выборах, понятно, - дебютант. Участок 11-16 переехал по новому адресу из Института медицинского образования. Однако избиратели, как выяснилось, дорогу знают, к 11-ти утра (времени голосования кандидата в губернаторы от ЛДПР Антона Морозова) свой выбор успели сделать 154 человека.

Что ж, остается только добавить пожелание: чтобы, все высказанные в День выборов надежды оправдались. Как можно скорее.

А Юрий Левиков побывал в нескольких районах Новгородской области. В некоторых, помимо выборов губернатора, прошло и голосование на муниципальном уровне.

В районном доме культуры поселка Шимск 2 крупных избирательных участка. Неудивительно, что рядом тут же развернулась бойкая торговля – с лотков, с самодельных прилавков и капотов машин. Предлагали шерстяные носки и бытовые мелочи, шашлык и пирожки, картошку и яблоки – белый налив.

Ажиотажа и очередей на участках мы не увидели, но интерес к выборам избиратели проявили. Возможно, дополнительным аргументом в пользу того, чтобы сходить и проголосовать для жителей Шимского района стало, помимо избрания губернатора, еще и определение новых депутатов городского поселения. Вообще их должно быть 10, но 5 из них прежде по разным причинам сложили свои полномочия и вот уже 4 месяца (неслыханная ситуация!) законодательный орган района бездействует - для принятия решений нет кворума.

В Старой Руссе специально для избирателей в Молодежном культурном центре дал концерт женский хор «Мелодия». Неудивительно, что, послушав пару песен, избиратели приходят голосовать в приподнятом настроении, некоторые даже при входе на участок поздравляют всех, кто там находится, с праздником.

Деревня Взвад. Ближе к полудню именно тут находим председателя старорусского избиркома Валентину Ерофееву. Она не сидит на месте – наведывается даже в самые отдаленные избирательные участки района, поддерживает работающие комиссии. Впрочем, тут, во Взваде, всё спокойно, явка тоже неплохая – у рыбаков выходной и многие приходят отдать свой голос на выборах губернатора.

Поселок Парфино. Самые крупные участки здесь, по традиции, в местном Доме культуры. На фронтоне здания помимо надписи «Я люблю Парфино» сообщение о выборах губернатора. По согласованию с областным избиркомом здесь даже участковые комиссии начали свою работу на час раньше с учетом сменного графика работы на крупнейшем предприятии.

Основными приметами этих выборов стали скучающие на большинстве участков за неимением нарушений наблюдатели, довольно точные результаты экзитполов, почти совпавшие с официальной статистикой и оптимистичные избиратели, рассчитывающие на перемены к лучшему.



