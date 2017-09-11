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Предварительные итоги выборов губернатора огласили в избирательной комиссии Новгородской области
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Предварительные итоги выборов губернатора огласили в избирательной комиссии Новгородской области. Явка по области составила чуть более 28 процентов, в Великом Новгороде - 24,6.
результатам голосования победу одержал
Андрей Никитин ("Единая Россия") 67,99% голосов избирателей.
Остальные голоса распределились следующим образом. На втором месте - кандидат от КПРФ Ольга Ефимова, за которую проголосовали 16,17 процентов избирателей области. Выдвиженец от ЛДПР Антон Морозов получил семь с половиной процентов, справедливорос Михаил Панов – 4,09. Меньше всего голосов – 1,71 процента - набрал представитель партии «Патриоты России» Николай Захаров.
Впервые на выборах применялись протоколы, изготовленные с двухмерным защитным штрих-кодом, что позволило быстро обработать данные, поступавшие в систему учета и оперативно подвести итоги голосования. В начале первого часа ночи в облизбирком поступило уже более 95 процентов протоколов. Как заявила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева, в целом выборы прошли спокойно.
Добавим, что 10 сентября в Батецком, Боровичском, Валдайском, Солецком, Хвойнинском и Шимском районах прошли выборы глав сельских поселений и депутатов муниципальных органов власти. Все они признаны состоявшимися. Окончательные итоги выборов облизбирком подведет в ближайшие два дня. Со времени официального опубликования данных в газете «Новгородские Ведомости» начнется 30-дневный отсчет до вступления в должность избранного губернатора.

11.09.2017 16:37 











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