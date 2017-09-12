Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В музее деревянного зодчества «Витославлицы» прошел этнографический праздник «Кто с конем, тот с добром»
Аэлита Тошкина
Фото  Видео репортаж Видео
Праздник был посвящен лошади и покровителям этого благородного животного – святым великомученикам Флору и Лавру. Как магнитом всех участников праздника от мала до велика тянуло на «Хозяйственный двор». Хоть «Витославлицы» и музей, но деревенская жизнь здесь кипела по-настоящему. Горожане превратились в крестьян и сразу же взялись за дело. Молодые мужчины доили коз, люди старшего поколения серьезно готовились к наступающим холодам — заправски трепали овечью шерсть. Но главными героями праздника, конечно же, были лошади и звезда программы «Вести» 2015 года - жеребенок Славита.
Напомним, что 2 года назад у лошади Графини родилась лошадка. Несколько месяцев новгородцы и туристы из разных городов придумывали ей кличку. В результате голосования победило имя Славита, которое было дано зрителями телерадиокомпании «Славия». За это время жеребенок превратился в кобылку, но не строптивую, а доброго нрава.
Свою Славиту только в уменьшенном варианте каждый желающий мог сделать себе на память о празднике из глины, мочала и льняных тканей. В перерывах между творческими занятиями можно было потанцевать на солнечной лужайке. И проверить свою удаль на шоу-программе Алексея Коновалова по двойным и тройным щелчкам пастушьим кнутом из сыромятной кожи.
Юные всадники гарцевали на шуточных кониках и бились не на шутку за шапку, а девочки радовались ситцевым коням в яблоках, которых можно было обнять как большую игрушку.




12.09.2017 14:40 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.