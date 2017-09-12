



В музее деревянного зодчества «Витославлицы» прошел этнографический праздник «Кто с конем, тот с добром» Аэлита Тошкина



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Праздник был посвящен лошади и покровителям этого благородного животного – святым великомученикам Флору и Лавру. Как магнитом всех участников праздника от мала до велика тянуло на «Хозяйственный двор». Хоть «Витославлицы» и музей, но деревенская жизнь здесь кипела по-настоящему. Горожане превратились в крестьян и сразу же взялись за дело. Молодые мужчины доили коз, люди старшего поколения серьезно готовились к наступающим холодам — заправски трепали овечью шерсть. Но главными героями праздника, конечно же, были лошади и звезда программы «Вести» 2015 года - жеребенок Славита.

Напомним, что 2 года назад у лошади Графини родилась лошадка. Несколько месяцев новгородцы и туристы из разных городов придумывали ей кличку. В результате голосования победило имя Славита, которое было дано зрителями телерадиокомпании «Славия». За это время жеребенок превратился в кобылку, но не строптивую, а доброго нрава.

Свою Славиту только в уменьшенном варианте каждый желающий мог сделать себе на память о празднике из глины, мочала и льняных тканей. В перерывах между творческими занятиями можно было потанцевать на солнечной лужайке. И проверить свою удаль на шоу-программе Алексея Коновалова по двойным и тройным щелчкам пастушьим кнутом из сыромятной кожи.

Юные всадники гарцевали на шуточных кониках и бились не на шутку за шапку, а девочки радовались ситцевым коням в яблоках, которых можно было обнять как большую игрушку.









