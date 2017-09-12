



Выплатили ипотеку – снимите обременение Елена Пилосова



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Специалисты Росреестра напоминают: для проведения сделок с недвижимостью необходимо снять с неё обременение по ипотеке. Эта несложная процедура после погашения банковского кредита является обязательной для каждого собственника. Однако только в Великом Новгороде о необходимости подачи сведений в Единый Госреестр недвижимости забывают более половины владельцев квартир, купленных по ипотечным программам.

Нет острой необходимости, - именно так большинство собственников квартир объясняют отсутствие записи о погашении ипотеки в Едином Государственном реестре недвижимости. Ведь в банке кредит закрыт, а это значит, ипотека выплачена и можно спать спокойно. Но это спокойствие заканчивается, когда возникает острая необходимость продать квартиру или провести другие сделки.

Как объясняют в ведомстве, регистрационная запись об ипотеке погашается только органом регистрации прав – Росреестром. Процедура подачи заявления простая. В банке берется закладная с отметкой о погашении кредита. Далее её владелец обращается в многофункциональный центр для оформления документов. Не стоит забывать и о современных технологиях: заявление можно подать через портал Росреестра или по почте. Госпошлина не платится, правда, только в том случае, если не нужно документальное подтверждение о снятии обременения.

Чаще всего такой документ запрашивает покупатель, чтобы убедиться, что ипотеку за бывшего владельца ему погашать не придется. На самом деле, все сведения хранятся в электронном виде. К слову, через информационный сервис о недвижимости на сайте Росреестра владелец может сразу увидеть, есть на его квартире обременение или нет.



