



В Великом Новгороде начались исторические чтения, посвященные памяти князя-полководца Александра Невского



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С возложения цветов к памятнику Александру Невскому начались исторические чтения, посвященные памяти князя-полководца. Это событие приурочили и к празднованию 1155-летия Российской Государственности. Отдать дань уважения Александру Ярославовичу на набережную его имени пришли студенты - будущие историки. Организаторы надеются, что именно эти молодые люди после окончания ВУЗа смогут представить миру и подзабытые исторические факты.

Сами исторические чтения прошли в центре творческой интеллигенции имени Сороки. На них прозвучали четыре доклада об Александре Невском.

К открытию исторических чтений приурочили и выставку литературы из фондов научной библиотеки НовГУ. Она называлась «Александр Невский: святой, правитель, национальный герой». В этих книгах тоже можно найти малоизвестные факты о жизни князя-полковоца.



