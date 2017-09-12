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Избирательная комиссия Новгородской области утвердила результаты выборов, которые прошли 10 сентября
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Избирательная комиссия Новгородской области утвердила результаты выборов, которые прошли 10 сентября. Окончательные цифры такие: в голосовании приняли участие 143 тысячи 313 человек, явка составила 28,36%.
За Андрея Никитина проголосовали 97 тысяч 405 избирателей, что составило 67,99% от общего числа голосов. За Ольгу Ефимову голоса отдали 23 тысячи 167 избирателей, за Николая Захарова – 2 тысячи 450, Антона Морозова поддержали 10 тысяч 765. 5 тысяч 859 человек поставили галочку за Михаила Панова. Основной результат был закреплен в постановлении избиркома.
Разногласий проект постановления не вызвал, члены комиссии проголосовали единогласно. Теперь результаты выборов закреплены юридически и будут опубликованы в официальном СМИ – газете «Новгородские ведомости». Председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева отметила, что голосование прошло открыто и гласно. Сообщений о нарушениях в областной избирком не поступало.
12.09.2017 18:58 











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