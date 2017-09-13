



В новгородском МФЦ открылся первый отдел по оказанию услуг иностранным гражданам, желающим получить патент на работу



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В Великом Новгороде в многофункциональном центре на Стратилатовской открылся первый отдел по оказанию услуг иностранным гражданам, желающим получить патент на работу в Новгородской области. Региональное правительство еще весной поставило задачу наладить такую работу в МФЦ, где по принципу одного окна можно было бы быстро получить все необходимые документы для жизни, работы и лечения в России. И вот это поручение выполнено. Заместитель губернатора Сергей Сорокин, на торжественном открытии этого отдела подчеркнул еще один немаловажный факт: сейчас спецслужбам и органам правопорядка будет легче контролировать чистоту миграционных потоков.

Теперь в просторных светлых помещениях иностранные граждане без труда могут получить бесплатную консультацию и девять государственных и сопутствующих услуг: начиная от патента на работу, заканчивая оформлением ИНН и СНИЛСов, а также встать на миграционный учет по месту пребывания.

Также в многофункциональном миграционном центре на Стратилатовской, дом 3 можно совершить и оплатить услуги, в том числе налог на патент, различные государственные пошлины, получить всю необходимую информацию у сотрудников центра.



