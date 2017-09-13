Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В новгородском МФЦ открылся первый отдел по оказанию услуг иностранным гражданам, желающим получить патент на работу
Фото  Видео репортаж Видео
В Великом Новгороде в многофункциональном центре на Стратилатовской открылся первый отдел по оказанию услуг иностранным гражданам, желающим получить патент на работу в Новгородской области. Региональное правительство еще весной поставило задачу наладить такую работу в МФЦ, где по принципу одного окна можно было бы быстро получить все необходимые документы для жизни, работы и лечения в России. И вот это поручение выполнено. Заместитель губернатора Сергей Сорокин, на торжественном открытии этого отдела подчеркнул еще один немаловажный факт: сейчас спецслужбам и органам правопорядка будет легче контролировать чистоту миграционных потоков.
Теперь в просторных светлых помещениях иностранные граждане без труда могут получить бесплатную консультацию и девять государственных и сопутствующих услуг: начиная от патента на работу, заканчивая оформлением ИНН и СНИЛСов, а также встать на миграционный учет по месту пребывания.
Также в многофункциональном миграционном центре на Стратилатовской, дом 3 можно совершить и оплатить услуги, в том числе налог на патент, различные государственные пошлины, получить всю необходимую информацию у сотрудников центра.

13.09.2017 15:21 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.