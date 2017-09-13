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На специальном совещании в правительстве Новгородской области обсудили трудоустройство инвалидов


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Трудоустройство инвалидов и создание для них новых рабочих мест – этим вопросам сегодня в правительстве Новгородской области посвятили специальное совещание, которое провел ВРИО губернатора Андрей Никитин. Наш регион занимает сейчас четвертое место в Северо-Западном федеральном округе по трудоустройству людей с ограниченными возможностями. Согласно статистике, около пяти тысяч инвалидов заняты на различных производствах, но тех, кто не работает, намного больше - почти 17 тысяч. Поэтому положение должно измениться. По требованию Минтруда только до конца этого года цифру трудоустроенных нужно довести до 6 тысяч. По опросам многие новгородцы, имеющие инвалидность, хотели бы работать, но не могут из-за труднодоступности и неприспособленности предприятий и организаций, а подчас и психологической атмосферы в коллективах. Изменить ситуацию поможет повышение мотивации работодателей к созданию условий для работы инвалидам. А еще такие события, как, к примеру, первый чемпионат по профмастерству для людей с ограниченными возможностями, в котором примет участие и новгородская команда.
Руководитель областного центра занятости Александр Алисиевич предложил разработать соглашения между властью и работодателями, которые стимулировали бы бизнес на создание новых рабочих мест для инвалидов, и даже объявить соревнование, чтобы определить предприятие или даже район, где эта проблема решается лучше всех. Пока это предложение решили оставить открытым для дальнейшего обсуждения.

13.09.2017 16:01 











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