



В Великом Новгороде прошел форум «Траектория профессионального развития молодого специалиста» Максим Петров



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В Великом Новгороде прошел форум «Траектория профессионального развития молодого специалиста». На него традиционно пригласили начинающих преподавателей. Главная задача - помочь недавним выпускникам ВУЗов сделать первые шаги на профессиональном пути.

Как выстроить доверительные отношения с учениками, сделать уроки интереснее и привить современным детям любовь к знаниям. Уже 13 лет на эти вопросы новоиспеченным учителям помогает ответить проект «школа молодого специалиста». В течение учебного года для педагогов и воспитанников детсадов проводят тематические форумы и семинары. Пообщаться с вчерашними выпускниками приходят руководители системы образования, директора учебных учреждений и просто более опытные коллеги, готовые дать совет.

Эта встреча прошла в новом формате. Изменилось ее традиционное место проведения: вместо мэрии, учителей собрали в новой 36-ой школе в «Ивушках». Обновилась и программа форума, теперь в ней есть место для мастер-классов. Своим опытом с начинающими коллегами делятся победители профессиональных конкурсов. Для учителя физкультуры Сергея Степанова прошедший День знаний, как и для большинства людей в зале, был первым в его профессиональной карьере. Недавний выпускник Великолукской Госакадемии физкультуры и спорта с этого учебного года стал преподавателем в 25-ой новгородской школе. Готов как учить детей, так и продолжать учиться сам.

Вместе с Сергеем Степановым образовательную систему области в этом году пополнили еще 70 учителей и воспитателей дошколят. Проект «Школа молодого специалиста» приглашают всех «новеньких» участвовать в подобных встречах, до конца учебного года, их запланировано немало.



