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| НОВОСТИ | Происшествия
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|В Великом Новгороде, чтобы остановить автомобиль нарушителя, инспекторы ГИБДД были вынуждены применить оружие
Оружие были вынуждены применить инспекторы ГИБДД, чтобы остановить автомобиль KIA Rio, водитель которого не остановился по требованию полицейских и решил уйти от погони. Свидетелями происшествия стали десятки людей. Несколько видеозаписей с автомобильных регистраторов сразу появилось в группе «ЧП» «Вконтакте». На них хорошо видно, что водитель грубо нарушал правила, а чуть позже совершил еще и столкновение с другой машиной. Поэтому применение оружия инспекторами ДПС было правомерным.
|13.09.2017 18:58
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