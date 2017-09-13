



В Валдае оперативно-следственная группа ищет подозреваемых в покушении на человека



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В Валдае работает оперативно-следственная группа межрайонного следственного отдела Следственного Управления СК России по Новгородской области. Она расследует факт покушения на убийство. Все произошло вечером 12 сентября и развивалось как в криминальном боевике - из проезжающего автомобиля был открыт огонь по молодому человеку.

По горячим следам стрелка задержать не удалось. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас он находится в реанимации.

Валдайские следователи возбудили уголовное дело по статье покушение на убийство. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех деталей преступления и причастных к нему лиц. Версии пока не озвучиваются.



