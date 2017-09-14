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В Великом Новгороде прошел областной смотр–конкурс «Играй, гармонь!»
Юрий Левиков
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Праздник, рассчитанный, прежде всего, на ветеранов, был организован уже в пятый раз. А приурочен он - к предстоящему Дню пожилого человека.
Заливистые звуки гармони были слышны еще на подходе к актовому залу - это музыканты готовились к выступлению. Кто-то в народном костюме, кто-то в пиджаке и классических брюках, неизменно только одно – гармонь, баян или аккордеон в руках.
Боровичанин Леонид Никонов всю жизнь с гармошкой не расстается, говорит, «попса» не может сравниться с красотой традиционных мелодий.
Николай Матвеев из Шимского района не только аккомпанирует при исполнении частушек, но и сам может в пляс пуститься. Как цыганочку заводит, так на месте не стоит. А представители Хвойнинского района исполнили несколько песен о войне – Надежда Боброва удивляла «Георгиевской ленточкой», а 10-летний Андрей Сурков завел знаменитую «Катюшу», и ему подпевал весь зал.
Среди нескольких десятков участников смотра-конкурса были даже представители молодежи. К примеру, Илия Курбанниязов из Волота с 6 лет занимается музыкой. Он уже окончил школу искусств, но с аккордеоном не расстается.
По итогам смотра-конкурса представители компетентного жюри отметили лучших исполнителей. Наверняка многие из них примут участие и в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню пожилого человека, которые пройдут в районах.

14.09.2017 14:54 











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