



Новгородские энергетики провели рейд по выявлению незаконного энергопотребления Ирина Демендеева



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Новгородские энергетики провели рейд по выявлению незаконного энергопотребления. С помощью дистанционных методов специалисты выяснили, что весьма активно воруют электричество в деревне Хутынь Новгородского района.

Сюрпризом для Михаила Калинина стал визит сотрудников «Новгородэнерго» и полиции. За три года претензий по потреблению электричества к владельцу дома в Хутыни не было. Поэтому мужчина уверен – стоит отдать счетчик на экспертизу, и вопросов к нему не останется.

Недоумевали и другие жители Хутыни, подозреваемые в незаконном использовании электричества. Вместе с тем, факты говорят сами за себя: всего за пару часов работы энергетики выявили немало нарушений.

Обычные счетчики жители меняют на «заряженные», то есть со специальной микросхемой, которая насчитывает в разы меньше потребления электричества. Впрочем, есть и более простой путь – подключение к сетям без всякого договора, как было пару месяцев назад в деревне Трубичино. Люди до последнего отстаивали свою правду – с угрозами и кулаками.

Конец скандалу положили полицейские. Однако в этот раз помощь правоохранителей не понадобилась. Владельцы «подозрительных» счетчиков общаться с энергетиками то ли не смогли, то ли не пожелали. А без них отключать дом от электричества специалисты не имеют права.

В этом году в судебном порядке с жителей области было взыскано 10 миллионов рублей. Одному из незаконных потребителей электричества за три года пользования сетями придется раскошелиться на 500 тысяч рублей. Сколько он не прятался от проверок, его все же привлекли к ответственности. А в ближайшее время воровать станет еще труднее - энергетики готовятся внедрить новое оборудование, которое позволит выявлять «заряженный» счетчик без вскрытия прибора учета и срыва пломб.



