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В Правительстве Новгородской области начал работу научно-общественный форум «Отечественные традиции государственного управления и современность»
Елена Пилосова
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В Правительстве Новгородской области открылся научно-общественный проект «Отечественные традиции государственного управления и современность». Такой форум проходит у нас впервые и приурочен к 1155-летию зарождения российской государственности. Прошлое, настоящее и будущее российской государственности вместе с новгородскими общественниками, политиками, предпринимателями и студентами обсуждают известные отечественные ученые и эксперты.
«На заре русской истории мы обязаны новгородцам тем, что мы такие, как есть, что мы – русские», - такими словами академика Дмитрия Лихачева приветствовал участников форума вице-губернатор Сергей Сорокин. В этой цитате заложен и весь смысл собрания такого представительного общества именно на новгородской земле. В зале правительства региона – ведущие российские ученые и эксперты по истории Российской государственности и современной практики госуправления.
Одним из инициаторов проведения форума выступил Государственный Университет управления – учебное заведение с вековой историей. Его предшественник - Московское Александровское коммерческое училище, основанное еще в 1880 году. Сегодня Университет считается лидером управленческого образования в России. Как пояснил собравшимся его проректор Сергей Чуев, здесь появилась первая специализированная кафедра, вышли первые учебники, готовили первых специалистов.
Стоит отметить, что такой представительный форум проходит впервые, и он открывает целую серию мероприятий, приуроченных к 1155-летию зарождения Российской государственности, празднование которого состоится ровно через неделю, 21 сентября.
14.09.2017 15:18 











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