



Сотрудники Валдайского национального парка подготовили для туристов обширную программу Анжелика Королева



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«На небе рай, на земле – Валдай», - цитирует патриарха Никона областное туристическое руководство, приветствуя участников инфотура «Заповедный Валдай», организованного Валдайским национальным парком. А заодно напоминает, что помимо культурного наследия ЮНЕСКО, у Новгородчины есть еще и природное. Где – догадаться не трудно.

Инфотур «Заповедный Валдай» - прежде всего для представителей туристической индустрии. Национальный парк готов предложить гостям Валдайской земли отнюдь не только прогулки по лесу, в смысле экологический туризм, но и паломническое, научное, познавательное, школьное направление. Вот, кстати, новая интерактивная экспозиция «Путешествие от Селигера до Боровно», не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. Здесь гиды настаивают - трогать разрешается.

Конечно, личное знакомство со всеми туристическим возможностями Валдайского национального парка в программу инфотура не помещается. Вот если задержаться на несколько дней, тогда, возможно, успеешь: и в монастырь и на ключи, и на радоновый родник. И по старинным улочкам Валдая прогуляться.

Что же касается собственно природных красот, то это ни много ни мало – 159 гектаров на территории Валдайского, Окуловского и Демянского районов, местами очень даже комфортабельных, и для не самых выносливых туристов.

Экологические тропы позиционируют как изюминку Валдайского национального парка. Всего их 4. Самая меньшая рассчитана на получасовую прогулку. Но те, кто легких путей не ищет, как мы, например, могут замахнуться и на полтора, и даже два часа удовольствия.

В общем, добро пожаловать – на заповедный Валдай. К слову, за прошлый год его посетили более 19-ти тысяч только учтенных туристов. Сколько всего – трудно даже предположить. Но очевидно одно – гостей готовы принять куда больше.





