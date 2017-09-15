



Почетному гражданину Великого Новгорода, ветерану Великой Отечественной войны Александру Петровичу Попову исполнилось 95 лет Максим Петров



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95 лет исполняется Александру Петровичу Попову. Почетный гражданин Великого Новгорода, ветеран Великой Отечественной войны, последний кавалерист ордена Александра Невского… Чтобы перечислить все звания Александра Петровича, не хватит эфирного времени! Наша съемочная группа одной из первых поздравила юбиляра.

Александр Петрович показывает фотографии. Настроение у него на фотографии, как и сейчас – отличное. Как всегда полон сил. Снимок был сделан в Польше в 1944-ом году во время похода на Берлин. Позади однополчан Александр Петрович с улыбкой выглядывает из люка танка. Фотографий у юбиляра, конечно, не счесть: от довоенных дней до сегодняшних, и у каждой своя история, рассказывать которые ветеран, кажется, может без устали.

К Севастополю у Александра Петровича особые чувства. После освобождения Кубани и Крыма, после боев за Керчь 9-ого мая 1944-ого он, будучи командиром взвода один из первых ворвался на танке в осажденный город. Несколько лет назад «Вести» снимали, посещение Александром Петровичем крымского полуострова. Ветеран почтил память погибших товарищей, побывал у мемориала героям-танкистам, где установлен и родной для него Т-34. Сегодня из Севастополя не уже позвонят, с горечью говорит Александр Петрович - некому. Но и без того телефон разрывается с самого утра. На связи Орел, Белгород, Нижний.

Желающих сказать теплые слова Александру Петровичу очень много и в Новгороде. В числе гостей и первые лица области. Поздравления юбиляр принимает сдержано.

Человек Александр Петрович - особенный. На кителе не хватает места для всех медалей. Орден Красного знамени, орден Красной звезды, он последний кавалер ордена Александра Невского. В 43-ем году 20-тилетний воентехник второго ранга собирал в Челябинске танки, оттуда уже командиром экипажа боевой машины ушел на фронт. Северный Кавказ и Крым Александр Петрович освобождал на любимом Т-34. До Берлина же шел на ИС-2.

После войны дважды раненный фронтовик не оставил службу и посвятил защите Родины еще больше двадцати лет. Когда уволился в запас приехал в Новгород, где со временем был удостоен звания «Почетного гражданина города». С 92-ого вышел на заслуженный отдых. Сейчас посвящает себя общественной деятельности и воспитанию любимой внучки, кстати, тоже Александры.

Редакция нашего канала присоединяется к поздравлениям и желает Александру Петровичу благополучия и крепкого здоровья.



