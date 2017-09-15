



Каждую осень с началом похолодания новгородцы с нетерпением ждут тепла в своих домах Елена Пилосова



Фото Видео

Каждую осень с началом похолодания новгородцы с нетерпением ждут тепла в своих домах. Ну а поскольку в этом году ни весна, ни лето нас не радовали хорошей погодой, то начало отопительного сезона стало актуальным уже в первых числах сентября.

Воспитанникам 73-го детского сада «Ладушки» помогают согреться активные игры. Как говорится, бурная энергия малышей не дает им возможность почувствовать окружающий дискомфорт. В группах, как говорит заведующая Ольга Кориненко, удается держать температуру по нормативу, но тепла в помещении хочется и даже очень.

Каждый год, уже в начале сентября мы чувствуем в квартирах, школах, детских садах и больницах холод, повышенную влажность. В этом году погода особенно не радовала нас теплом. По большому счету, ни весны, ни лета не было. Да и сентябрь порадовал нас только несколькими погожими деньками. Никто пока не замерзает, но, вопрос, когда же, все-таки, включат отопление, новгородцы задают регулярно.

Специалисты тепловой компании говорят, что все котельные города к отопительному сезону готовы. Модернизация 9 из них, которая началась летом, практически завершена. Полным ходом работы еще идут в Деревяницах. Но эта котельная снабжает теплом только центр психиатрии, жилые дома к ней не подключены. Так что, если город даст команду, тепло у людей будет.

В мэрии поясняют, что дело не только в котельных, но и в управляющих компаниях. Да, они тоже практически готовы подать тепло в квартиры новгородцев. Правда, есть и еще одна сторона вопроса – это мнение людей. Одни говорят – хотим согреться, другие выступают за экономию по оплате услуг ЖКХ. К пожеланиям горожан прислушиваются. Но прежде всего, для начала отопительного сезона, ориентируются на среднесуточную температуру плюс 8 градусов, которая должна держаться не менее 5 дней.

То есть, если погода не преподнесет нам сюрпризов, и на улице резко не похолодает, то отопительный сезон в Великом Новгороде начнется не раньше 25 сентября. Ждать осталось не долго: всего 9 дней. Придется нам запастись терпением или попросить у природы самого прекрасного бабьего лета, чтобы подальше оттянуть осеннюю непогоду.





