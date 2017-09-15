



На улице Большой Санкт-Петербургской в деревянной пристройке у авторынка произошел пожар



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Экстренные службы Великого Новгорода были подняты по тревоге. Поводом стал пожар на улице Большой Санкт-Петербургской. Огонь вспыхнул в деревянной пристройке в районе авторынка и бывшей пилорамы в Колмово. В этом здании хранились старые покрышки. Когда они загорелись, территория моментально оказалась в густой дымовой завесе. Локализовать пламя удалось спустя 20 минут. Но даже после этого пожарные продолжали работать и выносить из сгоревшего здания покрышки. Добавим, что вокруг пристройки складированы горы мусора, и это создавало угрозу распространения огня на еще большей площади.



