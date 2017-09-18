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Новгородцы в тринадцатый раз приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации-2017»
Аэлита Тошкина
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Тринадцатый раз подряд в Великом Новгороде прошел Всероссийский день бега «Кросс нации-2017», который стал ярким праздником спорта для сотен жителей города всех возрастов.
К палаткам регистрации участников за номерами выстроилась длинная очередь от дошкольников до пенсионеров. Среди почти трехтысячной армии легкоатлетов самым опытным участником стала Лариса Разживина, ей - 82, но чувствует себя она на 28. В «Кроссе нации» участвует 11 раз подряд.
Открыли Всероссийский день бега дошколята. Со значительным отрывом первым до финиша добежал шестилетний Радим Пихтин, по его словам в спорте он полжизни.
В нашей области более 40 тысяч новгородцев всех возрастов присоединились к Всероссийской акции сдачи норм ГТО. Перед стартом сборные команды школы №13 и гимназии «Новоскул» получили золотые знаки отличия.
В этом году особенностью Всероссийской акции стал массовый забег для всех желающих «Будь в спорте». 600 метров дружно пробежали чиновники областного Правительства и мэрии, однако им не удалось опередить годовалых двойняшек Катю и Егора Крапивиных. Катя успешно финишировала на руках брата Дмитрия, а Егор победил благодаря быстрым ногам своего многодетного папы Антона Крапивина.
В рамках Всероссийского Дня бега дежурил мобильный центр здоровья. Накануне Всемирного Дня сердца каждый желающий мог бесплатно проверить, как бьется сердце и уровень сахара и холестерина в крови.
Врачи мобильного центра поставили твердую пятерку здоровью легкоатлетов. Держать здоровье всегда на высоте поможет Кросс наций, который для жителей нашей области стал счастливым днем спортивного праздника.


18.09.2017 16:14 











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